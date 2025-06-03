Мэр Саратова опроверг информацию о призывах горожан готовиться к эвакуации

Мэр Саратова Михаил Исаев опроверг появившееся ранее "объявление" с просьбой к жителям быть готовыми к эжвакуации.

"В сети распространяется недостоверная информация от моего имени и от имени Росгвардии по Саратовской области. Материалы созданы при помощи нейросети и не являются достоверными. Доверяйте только официальным каналам информации", - написал мэр в своём telegram-канале.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором якобы Исаев говорит о возможной атаке на аэродром, режиме повышенной готовности, прося жителей быть готовыми к эвакуации.