Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено - оперштаб

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Одновременно власти Севастополя сообщили о закрытии рейда в бухте города. Морской транспорт приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил: "Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Чёрного моря - идёт и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много ложи. Соблюдаем информационную гигиену, доверям только официальной информации".