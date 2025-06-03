В Тюмени вынесен приговор поджигателю квартиры

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога).

Установлено, что 31 декабря 2022 года подсудимый решил поджечь квартиру бывшей жены, на которую обозлился после развода. Утром, когда женщина ушла на работу, осужденный открыл дверь своим ключом, разлил по квартире принесенную горючую жидкость на мебель и поджег. Огонь уничтожил внутреннюю отделку квартиры, мебель. Сумма ущерба превысила 1 млн руб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком на два года шесть месяцев с удержанием в доход государства 5% из зарплаты. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании причиненного ущерба, стоимости восстановительных работ и компенсации морального вреда на общую сумму 1,6 млн рублей.



В качестве обеспечительной меры гражданского иска наложен арест на легковой автомобиль осужденного GEELY COOLRAY.