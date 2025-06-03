Самолет-амфибия Бе-200 тушит пожар возле поселка Дарасун в Забайкалье
Самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению природного пожара, действующего в 4,8 км от поселка Дарасун в Забайкалье.
"Самолет-амфибия Бе-200ЧС забирает воду с озера Кенон", - сообщили в МЧС РФ.
Отмечается, что специалисты министерства окарауливают жилые дома. На место следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области.
В конце мая в Забайкальский край для помощи в тушении лесных пожаров направили самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон", способный вызывать искусственные осадки.
Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщал, что в начале июня в регион должен зайти циклон из Китая, который может стабилизировать обстановку.
На всей территории Забайкальского края действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах.