Фестиваль «Челябинская область – большая семья» пройдет по единому маршруту с 4 июня по 6 сентября

В Челябинской области во второй раз пройдет масштабный фестиваль «Челябинская область – большая семья». Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер.

Фестиваль-2025 будет посвящен Году защитника Отечества. Основной акцент его работы будет сделан на оказании помощи участникам специальной военной операции и их близким. Региональный филиал Фонда защитников Отечества станет участником этого большого мероприятия.

В ходе проведения накануне совещания с руководителями муниципалитетов и членами регионального правительства глава Южного Урала отдельно подчеркивал, что необходимо обеспечить личный контроль проведения мероприятий фестиваля.

«Это уникальный формат, нигде в стране такого нет. Это исключительно наш формат, который мы придумали у нас в регионе, фактически каждое министерство и ведомство приближается к людям. Самое главное – это общение с людьми, привлечение людей. Плюс, конечно, медицинская история большая. Не буду перечислять все министерства, которые будут принимать участие, поэтому давайте проведем на хорошем уровне это всё. Уверен, что обратная связь от людей будет положительная», - акцентировал Алексей Текслер.

В 2025 году фестиваль будет организован по единому маршруту с 4 июня по 6 сентября. График проведения уже утвержден. Всего предполагается 45 точек проведения. Для удобства населения все события состоятся на центральных площадях населённых пунктов ежедневно с 12:00 до 20:00 часов.

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская сегодня сообщила, что в рамках проведения фестиваля жители получат, в частности, возможность бесплатно проконсультироваться у докторов- специалистов - терапевта, кардиолога, невролога и дерматолога. Также будет возможность сдать анализы крови на сахар и холестерин, пройти тест на ВИЧ, сделать ЭКГ и флюорографию.

«Регулярная профилактика и раннее выявление заболеваний — ключевые факторы сохранения здоровья и качества жизни наших семей. Именно поэтому проведение такого масштабного мероприятия, как фестиваль „Большая семья — 2025“, имеет огромное значение для здоровья всей области», — подчеркнула министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.

Будут задействованы 11 региональных министерств и главных управлений региона: министерство здравоохранения; министерство образования и науки; министерство социальных отношений; министерство культуры; министерство по физической культуре и спорту; министерство молодежи; главное управление по труду и занятости населения; управление по работе с обращениями граждан правительства области; министерство жилищно-коммунального хозяйства; главное управление юстиции; министерством сельского хозяйства; министерство экологии. Каждое ведомство представит образовательные, культурные и спортивные программы. Некоторые из территорий посетит мобильный туристическо-информационный центр. Также будет организована ярмарка локальных производителей.

В 2025 году фестиваль «Челябинская область – большая семья» выйдет на новый уровень. Запланировано, что руководители и заместители профильных министерств посетят каждую остановку фестиваля, обеспечивая максимальную доступность предоставляемых услуг и высокий уровень взаимодействия с жителями региона.

«В 2024 году была собрана обратная связь от жителей нашего региона, показавшая востребованность фестиваля. Также была собрана обратная связь по организации площадок, позволив выделить территории, заслужившие высокие оценки по итогам мероприятия. Это Октябрьское, Верхнеуральск, Долгодеревенское, Златоуст, Озёрск и Аша. Это топ-территории, которые заслуживают отдельной похвалы», – отметил министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.

Он также добавил, что жителям вся информация о мероприятиях фестиваля будет доступна заранее. Все подробности можно узнать, ознакомиться с маршрутом и программой фестиваля можно на сайте семья74.рф.