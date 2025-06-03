Александру Проханову присвоено звание Героя труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову — он награжден за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы.

Советскому и российскому писателю, журналисту и общественному деятелю Александру Проханову 87 лет. Он является автором романов "Время полдень", "Там, в Афганистане", "Господин Гексоген", "Теплоход "Иосиф Бродский" и других. С 1993 года Проханов возглавляет редакцию газеты "Завтра".

В 2023 году вышла рок-опера "Хождение в огонь", написанная на стихи Проханова. Премьера прошла прямо на танках в одном из цехов Уралвагонзавода. По словам писателя, произведение стало "скромным вкладом в нашу будущую победу" на Украине.

Недавно Проханов рассказал, что отслеживает судьбу "одухотворенных" танков, которые стали "зрителями" его оперы на УВЗ.