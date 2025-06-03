В Калуге состоялось долгожданное открытие нового здания ТЮЗа

В Калуге в парке ТЮЗа прошёл волшебный праздник «Планета сказок».

Детей ждали встречи со сказочными героями, концертная программа, фокусы, аквагрим, танцы, конкурсы и вкусное мороженое! Зрители увидели первый спектакль: «Малыш и Карлсон» от артистов Московского Губернского театра. А впереди – премьеры и любимые постановки: «Конёк-горбунок», «Незнайка-путешественник», «Маленький принц», «Пеппи Длинный чулок», «Волшебная лампа Аладдина», «Сказка о царе Салтане».

«Долгожданное открытие нового здания Театра юного зрителя очень важное событие для культурной жизни нашего города, начало большого творческого пути. Это новые постановки для юных калужан, яркие эмоции и большой шаг в развитии культуры Калуги. Добро пожаловать в прекрасный мир театра!», – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.