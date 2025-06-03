Бывшее здание ДОСААФ в Екатеринбурге не стали вносить в список ОКН

Бывшее здание ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) на Воеводина, 6 в Екатеринбурге не будут вносить в список ОКН. Соответствующее заключение опубликовано на официальном сайте управления госохраны ОКН по Свердловской области. В ходе проведения историко-культурной экспертизы у здания не были выявлены подтвержденные признаки объекта культурного наследия.

Для исследования анализировались документы сразу из нескольких источников, среди которых были: общественное объединение "Уральский хронотоп", МОО "Национальный комитет Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС)", Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия. Эксперты проверили сведения об архитектурном, градостроительном и историческом формировании квартала, оценили местоположение объекта, изучили историю строительства, а также историю и значимость автора самого проекта здания. Однако ни это, ни историко-мемориальная, ни социально-культурная ценности для признания здание ОКН подтверждены не были.

Само здания ДОСААФ сейчас находится в аварийном состоянии, что подтверждает и заключение, предоставленное экспертам ООО "Бюро строительной экспертизы "Гарантия". Однако судьба объекта до сих пор неизвестна.

Стоит напомнить, что уже больше двух лет здание принадлежит "TEN Девелопмент", который выкупил его за 154 млн рублей. Тогда и зашла речь о сносе, однако демонтаж было решено отложить на какое-то время. Ранее предполагалось, что здание станет продолжением торгового центра Limerance или вовсе исчезнет, освободив место для новой застройки.

Накануне.RU обратилось к девелоперу за комментарием.