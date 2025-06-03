03 Июня 2025
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: dumahmao.ru

В думе Югры объяснили, почему депутат, сказавший про "родину узбеков", пропустил "разбор полётов"

Спикер думы Югры Борис Хохряков выразил личное мнение по поводу сегодняшнего заседания окружного парламента, на котором состоялся "разбор полётов" из-за скандального высказывания депутата Халида Таги-Заде. Председатель попросил снизить накал страстей и объяснил, почему на закрытом заседании думы не было его виновника.

В своём telegram-канале Хохряков написал о "понимании того, что главным остаётся запрос на лишение Таги-Заде статуса депутата". По словам председателя, депутаты сегодня не приняли такое решение не из-за "мягкотелости, беззубости или корпоративных интересов", а лишь потому, что не имеют на то законного права.

"Также хочу ответить на очень часто задаваемый вопрос: а что сам депутат Таги-Заде? Он находится в очередном отпуске за пределами автономного округа", - написал Хохряков.

Председатель думы подписал распоряжение об отзыве Таги-Заде из отпуска на 2-3 июня, приняты иные меры для обеспечения возможности его личного участия в заседаниях постоянной комиссии и комитета по социальному развитию и в сегодняшнем заседании парламента. Однако политик решил не участвовать в заседаниях.

Халид Таги-Заде(2025)|Фото: dumahmao.ru

"Хочу обратиться ко всем вам с большой просьбой снизить градус в накале этой ситуации. Ни у кого из официальных лиц, депутатов думы автономного округа нет желания "замять" вопрос. Все решения, которые приняты депутатами, – максимальные с учётом предоставленных законодательством возможностей. Все мы придерживаемся мнения о недопустимости подобных высказываний и действий, которые могут содержать угрозу территориальной целостности и межнациональному миру в России, в Югре", - подытожил Хохряков.

Заявление об отпуске Таги-Заде прозвучало на фоне появившейся информации о том, что политик якобы находится за пределами не только Югры, но и России. При этом на странице "ВКонтакте" приёмной депутата к одному из постов оставлено много гневных комментариев. Среди их авторов есть те, кто предлагает Таги-Заде сложить полномочия.

29 мая в думе Югры разгорелись баталии по поводу миграционной политики. Во время дискуссии неожиданное мнение высказал депутат Халид Таги-Заде.

"Мигранты разные. Что касается узбеков. Югра и часть Тюменской области исторически были Сибирским ханством. Как известно, последним правителем был хан Кучум, правящая династия Шейбонидов, выходцы из Бухарского ханства. Может, мигранты сюда ездят на историческую родину", - сказал Таги-Заде.

Теги: Халид Таги-Заде, Борис Хохряков, родина узбеков


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