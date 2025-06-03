В Нижнем Тагиле сотрудники полиции прошли медосмотр вместо подозреваемого

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум сотрудникам полиции, решившим помочь подозреваемому уйти от административной ответственности. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел 22 апреля 2020 года с уже бывшим старшим оперуполномоченным и старшим оперативным дежурным дежурной части ОУР ОП №17 МУ МВД России "Нижнетагильское". В тот день еще действующие сотрудники полиции приняли решение помочь подозреваемому в употреблении наркотиков избежать административной ответственности. Для этого они предоставили в медучреждение заверенные полицией документы для прохождения медосвидетельствования без фотографии подозреваемого.

После этого один из полицейских переоделся в гражданскую одежду, прошел медосвидетельствование, а второй получил акт с заведомо отрицательным результатом, который в дальнейшем был передан в дежурную часть ОП № 17 МУ МВД России "Нижнетагильское". Это привело к освобождению подозреваемого, однако вскоре мошенническая схема вскрылась.

Обоим полицейским предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Накануне суд назначил одному наказание в год и 10 месяцев лишения свободы, а второму - год и 11 месяцев. Однако, в соответствии со ст. 53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы обоим было заменено на принудительные работы на аналогичный срок, с удержанием 10% заработной платы.

Приговор в законную силу не вступил.