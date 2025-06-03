03 Июня 2025
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: dumahmao.ru

Депутат думы ХМАО, который назвал Югру "исторической родиной узбеков", сохранил мандат

Депутата думы Югры Халида Таги-Заде, заявившего об округе как "исторической родине узбеков", исключили из комитета по социальной политике. Решение принято сегодня, 3 июня, на 46 заседании думы округа, которое прошло в закрытом режиме. Депутатом Таги-Заде пока останется, потому что нарушение этики парламентария – не повод для увольнения.

"Считаю, что депутат Таги-Заде своей репликой не только скомпрометировал себя, но и вызвал шквал общественной критики, в том числе в адрес думы автономного округа, тем самым нарушил правила депутатской этики, нанёс репутационный вред органу государственной власти", - сказал спикер парламента Борис Хохряков.

Председатель постоянной комиссии Леонид Михалко внёс пакет предложений, принятый членами постоянной комиссии, о мерах воздействия на Таги-Заде за нарушение правил депутатской этики. Председатель комитета думы по социальному развитию Василий Филипенко сообщил, что Таги-Заде перестал быть заместителем главы комитета.

Во время заседания прозвучала информация о нарушении депутатом Таги-Заде правил депутатской этики. Лидеры фракций в думе высказались об отношении к сказанному Таги-Заде. В итоге депутаты приняли несколько решений: потребовать от политика принесения публичных извинений; объявить публичное порицание; огласить на заседании думы Югры факты, связанные с нарушением правил депутатской этики; проинформировать избирателей через СМИ о фактах, связанных с нарушением этих правил.

Халид Таги-Заде(2025)|Фото: dumahmao.ru

Депутаты приняли к сведению информацию о том, что депутат Михалко обратился в прокуратуру округа, чтобы там оценили, соответствует ли высказывание Таги-Заде нормам федеральных законов. Борис Хохряков отметил, что сейчас депутаты не могут выгнать своего коллегу из парламента, потому что нарушение этики не является основанием для этого. В случае принятия правовых решений, дума обязательно вернется к этому вопросу, сообщает пресс-служба окружного парламента.

Напомним, 29 мая в думе Югры разгорелись баталии по поводу миграционной политики. Во время дискуссии неожиданное мнение высказал депутат Халид Таги-Заде.

"Мигранты разные. Что касается узбеков. Югра и часть Тюменской области исторически были Сибирским ханством. Как известно, последним правителем был хан Кучум, правящая династия Шейбонидов, выходцы из Бухарского ханства. Может, мигранты сюда ездят на историческую родину", - сказал Таги-Заде.

Теги: Халид Таги-Заде, депутат, этика


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