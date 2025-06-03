Депутат Алексей Вихарев поддержал корректировку бюджета Екатеринбурга на 2025 год

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев поддержал корректировку бюджета уральской столицы на 2025 год.

Об этом депутат заявил, выступая сегодня на заседании думы. Также он указал на необходимость решать вопрос с остановками и транспортной реформой.

"Вопросов, требующих немедленного решения и дополнительных вложений, в городе много. Необходимо завершать начатую транспортную реформу, которую поддержал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и областное правительство. Городу нужно продолжать закупку новых автобусов и троллейбусов, что уже несколько лет делается при личном контроле главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Необходимо устанавливать новые остановочные комплексы взамен снесенных – на эту проблему на приемах жалуется каждый второй житель города", - отметил Алексей Вихарев.

Депутат выразил уверенность, что городской бюджет должен работать на благо жителей.