В РЖД не инструктировали проводников "укладывать" пассажиров головой к выходу

Федеральная пассажирская компания (ФПК) отрицает, что после крушения поезда в Брянской области вносились изменения в инструктаж проводников.

Ранее РИА Новости сообщило, что проводников пассажирских поездов, якобы, инструктируют рекомендовать пассажирам ложиться головой к двери, а не к окну.

"Федеральная пассажирская компания не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад. Просим перепроверять информацию и обращаться за комментарием к перевозчику", - говорится в сообщении ФПК.

После крушения пассажирского поезда на мосту в Брянской области в больницах остаются 53 человека, в том числе три ребенка. Погибли в результате трагедии семь человек.