Слуцкий: С какой стати государство платит пенсию мигрантам?

Депутаты ЛДПР предлагают отменить социальную пенсию по старости для мигрантов, а освободившиеся средства направить на пожилых россиян. Такой законопроект будет внесен в Госдуму.

Авторы считают, что мигрантов как раз и привлекают в России разные выплаты, в том числе возможность получать социальную пенсию. Но это несправедливо.

"[Мигранты] что, десятилетиями работали на благо государства, восстанавливали страну, вкладывали в экономику, инфраструктуру? Ничего подобного. Это делал и делает русский человек на протяжении всей своей жизни. А иностранные граждане приезжают на всё готовое и - более того - паразитируют на нашей социальной системе", - написал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отмечает, что при маленьких пенсиях государство находит деньги на мигрантов. Этот "аттракцион невиданной щедрости" пора прекратить и не платить пенсии иностранцам. Законопроект направлен на заключение в Правительство.