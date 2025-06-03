Свердловская прокуратура вступилась за еще трех матерей участников СВО, которым урезали единовременную выплату

В Свердловской области еще три семьи участников СВО столкнулись с урезанием единовременной региональной выплаты. Один инцидент произошел в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мама военнослужащего, заключившего контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны РФ, обратилась за выплатой для семей участников спецоперации в управление социальной политики №21. Однако там, вместо положенных ей 100 тыс. рублей, женщине выдали только 20 тыс., что нарушает нормы законодательства.

"Согласно нормам регионального законодательства, членам семьи гражданина, заключившего в период с 1 января по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы, полагается единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей", - поясняют в пресс-службе ведомства.

Тогда в дело уже вмешался прокурор Тагилстроевского района Нижнего Тагила, который обратился в суд с требованием признать за матерью участника СВО права на получение выплаты и возложить на управление социальной политики № 21 обязанности доначислить 80 тыс. рублей. Ленинский районный суд встал на сторону свердловчанки.

В прокуратуре утверждают, что аналогичным образом были восстановлены права еще двух матерей участников СВО. После вступления судебных актов в законную силу прокуратура проконтролирует их фактическое исполнение.

Напомним, что аналогичные случаи происходят и в Екатеринбурге. Ранее мы писали о шести семьях, которым в пять раз урезали размер единовременной выплаты.