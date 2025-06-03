Многодетным предложили увеличить отпуск

Россиянам с тремя и более детьми предложили давать дополнительный двухнедельный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия - За правду".

Предлагается давать такой отпуск в удобное для работника время по его письменному заявлению, он может быть присоединен к ежегодному основному отпуску или использован отдельно - полностью или частями. При этом перенос такого отпуска на следующий рабочий год, в отличие от основного, не допускается. По мнению авторов, это позволит улучшить жизнь в многодетных семьях.

Всего в России примерно 2,6 млн многодетных семей, в них растут около 8 млн детей.