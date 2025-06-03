03 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: фондкультурныхинициатив.рф

Гранты Президентского фонда культурных инициатив получат сразу 9 вологодских проектов

Стали известны итоги 14-го грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В списке победителей – 810 проектов, в том числе 9 проектов и из Вологодской области.

«Еще девять ярких и интересных проектов реализуем в Вологодской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это значимый, конкретный, сильный результат. Грантовая поддержка региональной сферы культуры позволит создать новые точки притяжения для жителей и гостей Вологодчины, привлечь внимание к уникальным традициям, достижениям, истории нашего региона, а также сохранить память о его выдающихся личностях. Благодарим вологжан за их пассионарные идеи и желаем успешной реализации проектов», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Грантовую поддержку получили три проекта из Череповца. В том числе проект «Традиционные рецепты большой семьи», в рамках которого во Дворце металлургов появится новое креативное пространство для творчества детей и взрослых и будет создана серия каллиграфических открыток с традиционными рецептами.

Еще один череповецкий проект организуют инклюзивный фестиваль «Ступени к успеху» для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализуют медиапроект «Храм веры в душе человека. История на века». 

30 молодых талантливых авторов из разных уголков России соберет Вологда на площадке Центра писателя Василия Белова, где пройдет юбилейный X Литературный семинар, посвященный его памяти. Кроме того, около «Дома с добром» в областной столице создадут арт-объект «АрхБашня», интерактивная часть которого будет основана на археологическом раскопе городской улицы XIV-XVIII веков.

В Кириллове откроется интерактивный музей «Лавка Кирилловских купцовъ», в Великоустюгском округе – кукольный театр «Озорные казачата», где главными актерами станут дошкольники, а героями их спектакля – вологодские землепроходцы Ерофей Хабаров, Семен Дежнев, Владимир Атласов. 

Фестиваль для молодежи в фолк-кемп формате «Открытые окна» пройдет в Сямженском округе – его организует Центр содействия культурным, социальным и добровольческим инициативам «Своя земля». Центр имени художника Михаила Копьева снимет фильм под названием «Защитники неба» о работе жителей, авиатехников и летчиков в глубоком тылу на Вологодчине в годы Великой Отечественной войны.

(2025)|Фото: фондкультурныхинициатив.рф

Напомним, сейчас Президентский фонд культурный инициатив проводит заявочную кампанию на юбилейный 15-ый грантовый конкурс. Заявиться на участие можно в 12 тематических направлениях до 10 июля на сайте

Теги: гранты президентского фонда, вологодские проекты, георгий филимонов


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