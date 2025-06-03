30-й областной фестиваль "Мост дружбы" пройдет в Тюмени 12 июня

30-й областной фестиваль "Мост дружбы" пройдет в Тюмени 12 июня, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Он посвящен культурам различных народов, проживающих в регионе. Фестиваль проводится в рамках Года героя России и Года защитника Отечества, подчёркивая важность взаимопонимания между представителями разных народов и уважения к подвигам защитников Родины.

В День России на площади 400-летия Тюмени будут работать интерактивные площадки с национальными играми, для тюменцев и гостей города проведут различные мастер-классы (художественная резьба по дереву, гончарное дело, создание оберегов - чувашских украшений).

Открытие фестиваля состоится в 11.00. Главным событием фестиваля станет конкурс творческих коллективов и сольных исполнителей разных национальностей.

На выставке народов России будет представлено 16 экспозиций, пять из них разместятся в стилизованных национальных жилищах: чум, русская изба, киргизская и казахская юрты, военно-патриотическая казачья палатка. Участники фестиваля смогут поддержать бойцов СВО - будут работать пункты изготовления сухого душа, окопных свечей и других полезных вещей.