На Украине опасаются нового президента Польши

С новым президентом Польши Каролем Навроцким Украине придется нелегко, в том числе на пути в ЕС, к такому выводу приходит украинское издание "Европейская правда".

1 июня во втором туре выборов президента Навроцкий победил с минимальным перевесом. Как и уходящий президент Анджей Дуда, он представляет крупнейшую оппозиционную партию "Право и справедливость", но настроен более скептически относительно евроинтеграции Украины. В частности, в НАТО ей делать нечего, уверен он. За что его раскритиковал Дуда, который сказал, что постарается изменить его позицию и надеется, что на посту президента его мнение изменится под влиянием обстоятельств.

Издание отмечает, что Навроцкий, как президент Института национальной памяти, активно боролся с бандеровской идеологией и обещал противодействовать украинизации Польши, а также ставил условия вступления Киева в ЕС. В частности, признать геноцид поляков бандеровцами, чего бандеровский Киев категорически не хочет делать.

"Навроцкий построил свою политическую карьеру на антибандеровских (а часто и просто антиукраинских) тезисах и, скорее всего, повторит подобные заявления на новой должности.... Теперь, после победы Навроцкого, будет гораздо сложнее достичь соглашения о постепенной либерализации торговли с ЕС", - заключает издание.

Американские СМИ также не исключают того, что поддержка Украины Польшей может ослабнуть. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "в Польше начинается новая глава", а страна создаст с США некий "амбициозный альянс" в обороне, энергетике и торговле. Навроцкий согласен увеличить военные расходы, как того хочет Вашингтон, но не хочет видеть в НАТО Украину из-за опасности прямого военного столкновения альянса с Россией.

Навроцкий должен вступить в должность только 6 августа. В России он объявлен в розыск за организацию сноса памятников советским воинам.