Доля IT-индустрии в российском ВВП выросла до 2,4%

Доля IT-индустрии в российском ВВП достигла 2,4%, объем продаж отечественных решений и услуг увеличился (с 2022 года) почти вдвое – до 4,5 трлн руб. За тот же период число сотрудников в этой отрасли выросло до 1 млн человек (или +50%), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Для сравнения: доля нефтегазовой промышленности в ВВП составляет около 16%.

"Российские компании продолжают активно переходить на отечественный софт – в 2024 году они направили на покупку, внедрение и поддержку такого ПО свыше 3 трлн рублей", - сообщил Мишустин.

Правительство предусмотрело свыше 50 млрд руб. на обеспечение разработки новых цифровых продуктов и их внедрение в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Поддержка коснется в том числе проектов в сфере ИИ, добавил глава кабинета министров.