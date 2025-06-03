Владимир Мазур: 200 тысяч жителей Томской области проголосовали за проекты благоустройства будущего года

Глава Томской области Владимир Мазур в своем телеграмм-канале отметил активность земляков в голосовании за объекты благоустройства будущего года.

Напомним, на всероссийское голосование за объекты формирования комфортной городской среды от Томской области выдвинут 61 проект, из которых жителям региона предстоит выбрать 43 проекта-победителя.

На данный момент результаты голосования таковы: более 109 тысяч голосов получили проекты Томска, свыше 34 тысяч — Северска. 10 тысяч голосов отдали жители региона за объекты благоустройства Томского района. И более чем по 7 тысяч голосов набрали общественные пространства Асиновского района и Стрежевого.

Как отметил губернатор, особенно активно участвуют в голосовании жители Александровского, Колпашевского, Первомайского, Парабельского, Тегульдетского районов и г. Кедрового.

Всероссийское голосование за проекты благоустройства будет проходить до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Проголосовать может любой житель Томской области старше 14 лет, напоминает Владимир Мазур.

Кроме того, по всей области работают волонтеры, которые рассказывают гражданам о голосовании и участвующих в нем проектах, помогают проголосовать прямо на месте.