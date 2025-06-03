В Екатеринбурге депутатов призвали "не заниматься политикой" во время обсуждения бюджета

Депутаты гордумы Екатеринбурга на очередном заседании приняли корректировку бюджета города на 2025 год и плановые периоды 2026 и 2027 годов. Объем расходов увеличен на 13 млрд 452 млн руб. и достиг в итоге 104 млрд руб. Дополнительные деньги пойдут на развитие транспортной и дорожной инфраструктуры. При этом в ходе оживленной дискуссии представители "Единой России" призвали других депутатов "не заниматься политикой", поскольку этого требует "текущая ситуация".

Так, финансирование по разделу "Национальная экономика" повысили на 7,5 млрд рублей (13,5%). В частности, 2 млрд рублей добавят к расходам на подраздел "Дорожное хозяйство" (на 19%) и 5,5 млрд рублей (42%) на "Транспорт".

Вместе с тем, бюджетные ассигнования по разделу "Физкультура и спорт" уменьшат на 58%, или на 340 млн руб.

Как разъяснил председатель городской Счетной палаты Александр Гетманчук, такое снижение затрат стало возможным за счет уменьшения расходов по муниципальной программе развития физкультуры и спорта — на 241 млн рублей, и снижения вливаний в повышение эффективности управления муниципальной собственностью на 97 млн.

В целом, по 23 муниципальным программам предлагается увеличение вложений на 12,5 млрд рублей.

Принятие нового варианта главного финансового документа вызвало горячую дискуссию. В частности, депутат от "ЕР" Александр Колесников попросил директора департамента финансов мэрии Анну Турунцеву прояснить вопрос об увеличении расходов на охрану школ. По его мнению, выделяемых средств на безопасность учащихся недостаточно. По словам Турунцевой, в корректировке учтено 76,9 млн рублей.

"На заседании комиссии вам четко сказали, что этого мало", — возмутился Колесников.

Вице-мэр Игорь Сутягин заверил, что вопрос о выделении дополнительного финансирования обсуждается с Министерством образования.

Депутат гордумы от партии "Яблоко" Константин Киселев выразил недовольство по поводу уменьшения расходов на культуру, а также заявил о превращении городской думы в "декоративный орган" из-за снижения влияния депутатов на решения администрации по бюджету.

"Мне кажется, что дума превращается у нас в некий декоративный орган. Субъектность думы измеряется очень просто, на самом деле. Это возможность влияния на бюджет. Все остальные вопросы второстепенны. Мы можем приводить свои нормативные акты в соответствие с федеральными, областными и так далее. Мы все чаще говорим: "давайте без доклада", "давайте без вопросов", "давайте без обсуждения". В этом смысле я очень часто ловлю себя на мысли, что я, например, говорю в пустоту", — посетовал Киселев.

Он поддержал и даже поблагодарил депутата Колесникова за его регулярные вопросы к мэрии и инициативы по выделению дополнительных средств на то или иное направление.

"Дума живет на земле и гораздо ближе к земле, нежели администрация, которая находится на Ленина, 24. Администрацию я прошу все-таки более внимательно относиться к тому, что говорят депутаты. Я говорю негромко, в отличие от Александра Евгеньевича, но я буду постоянно говорить о том, что надо на культуру, надо на театр, надо на школы, надо, надо, надо. Услышьте, пожалуйста", — подчеркнул парламентарий.

Ему возразил депутат от "ЕР" Владимир Крицкий, отметив, что бюджет — это "тонкая материя", она требует обсуждения на различных комиссиях для того, чтобы всесторонне разобраться в ситуации.

"Когда вы говорите о культуре, почему-то забываете о физкультуре, вы забываете о текущей ситуации, которая складывается. Дефицит бюджета возникает не просто так. У нас дефицит и федерального бюджета, вообще-то. Обратите внимание, что в последнее время происходит с федеральным бюджетом, с региональными бюджетами и так далее", — сказал Крицкий.

Он отметил, что на культуру в этом году предусмотрено 4,4 млрд рублей, что гораздо больше, чем, например, на спорт.

"А вас не беспокоит, что сегодня расходы на физкультуру и спорт в целом те же самые 2,5 млрд рублей, на спорт высших достижений – 1,9 млрд руб., а на спорт массовый и физкультуру – 300 млн руб. на весь год? На полуторамиллионный Екатеринбург. Давайте будем входить в понимание текущей ситуации и вообще не заниматься политикой. И не надо говорить о том, что [гордума] — декоративный орган. Если вы являетесь декорацией в этом органе, так и скажите", — резюмировал депутат.