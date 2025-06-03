Глава Венесуэлы счёл британского премьера безумцем

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался о британском премьер-министре Кире Стармере. Он раскритиковал английского политика за слова о переходе Лондона к режиму "готовности к войне".

Ранее Стармер, комментируя новую оборонную стратегию страны, заявил, что Великобритания переходит в режим "готовности к войне". Мадуро задался вопросом, в здравом ли уме пребывает премьер-министр Англии, когда говорит, что готовится к войне?

"Это этично, это морально – хотеть войны? Человечеству нужна не война, человечеству нужен мир", - приводит РИА Новости слова Мадуро, сказанные в эфире еженедельной телепрограммы "С Мадуро +".