В Екатеринбурге несколько трамвайных и автобусных маршрутов на две недели изменят схему движения

03 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге несколько трамвайных и автобусных маршрутов на две недели изменят схему движения

В Екатеринбурге запланированы очередные изменения в схемах движения общественного транспорта. В связи с проведением ремонта трамвайных путей по улице Белореченской от Шаумяна до Посадской, с 00.00 7 июня (суббота) до 05.00 23 июня (понедельник) специалисты ЕМУП "Гортранс" закроют движение автотранспорта, по нечетной стороне улицы Белореченской, а также трамваев № 1, 3, 16, 21 − по улице Белореченской от конечной станции "Волгоградская" до остановки "Улица Московская", в обоих направлениях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, объезд автотранспорта будет организован по улицам Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадская. Трамваи проследуют по следующим маршрутам:

  • № 1: станция Академика Парина – улицы Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – станция Волгоградская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – 8 Марта – Титова – станция Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ – Викулова – станция Волгоградская – Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина – станция Академика Парина;
  • № 3: станция ЦПКиО – улицы Луначарского – Челюскинцев – Московская – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – станция ЦПКиО;
  • № 16: станция Волгоградская – улицы Викулова – Татищева – проспект Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – проспект Ленина – Татищева – Викулова – станция Волгоградская;
  • № 21: станция ЦПКиО – улицы Куйбышева – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – Московская – Челюскинцев – Луначарского – станция ЦПКиО.

Помимо этого, также изменятся маршруты шести автобусов, которые будут курсировать следующим образом:

  • № 45 – от конечной остановки "НПЦ Онкология" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту;
  • № 58 − от конечной остановки "Ритейл-парк Солнечный" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадской, далее по маршруту;
  • № 59 – от конечной станции "17 Мехколонна" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту;
  • № 70 – от конечной остановки "поселок Мичуринский" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту;
  • № 83 – от конечной остановки "Монтажников" – по улицам Крауля, Мельникова, Посадская, далее по маршруту;
  • № 87 – от конечной остановки "Академика Ландау" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту.

На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Для более удобного планирования маршрута, можно также воспользоваться информационной картой, на которой отражены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.

Напомним, что из-за автомотофестиваля "Движение", с 4 по 9 июня еще 13 автобусов также изменят схему маршрута.

Теги: Екатеринбург, трамвай, автобус, схема движения


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети