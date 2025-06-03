В Екатеринбурге несколько трамвайных и автобусных маршрутов на две недели изменят схему движения

В Екатеринбурге запланированы очередные изменения в схемах движения общественного транспорта. В связи с проведением ремонта трамвайных путей по улице Белореченской от Шаумяна до Посадской, с 00.00 7 июня (суббота) до 05.00 23 июня (понедельник) специалисты ЕМУП "Гортранс" закроют движение автотранспорта, по нечетной стороне улицы Белореченской, а также трамваев № 1, 3, 16, 21 − по улице Белореченской от конечной станции "Волгоградская" до остановки "Улица Московская", в обоих направлениях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, объезд автотранспорта будет организован по улицам Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадская. Трамваи проследуют по следующим маршрутам:

№ 1: станция Академика Парина – улицы Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – станция Волгоградская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – 8 Марта – Титова – станция Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ – Викулова – станция Волгоградская – Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина – станция Академика Парина;

станция Академика Парина – улицы Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – станция Волгоградская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – 8 Марта – Титова – станция Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ – Викулова – станция Волгоградская – Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина – станция Академика Парина; № 3: станция ЦПКиО – улицы Луначарского – Челюскинцев – Московская – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – станция ЦПКиО;

станция ЦПКиО – улицы Луначарского – Челюскинцев – Московская – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – станция ЦПКиО; № 16: станция Волгоградская – улицы Викулова – Татищева – проспект Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – проспект Ленина – Татищева – Викулова – станция Волгоградская;

станция Волгоградская – улицы Викулова – Татищева – проспект Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – проспект Ленина – Татищева – Викулова – станция Волгоградская; № 21: станция ЦПКиО – улицы Куйбышева – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – Московская – Челюскинцев – Луначарского – станция ЦПКиО.

Помимо этого, также изменятся маршруты шести автобусов, которые будут курсировать следующим образом:

№ 45 – от конечной остановки "НПЦ Онкология" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту;

– от конечной остановки "НПЦ Онкология" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту; № 58 − от конечной остановки "Ритейл-парк Солнечный" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадской, далее по маршруту;

− от конечной остановки "Ритейл-парк Солнечный" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадской, далее по маршруту; № 59 – от конечной станции "17 Мехколонна" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту;

– от конечной станции "17 Мехколонна" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту; № 70 – от конечной остановки "поселок Мичуринский" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту;

– от конечной остановки "поселок Мичуринский" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту; № 83 – от конечной остановки "Монтажников" – по улицам Крауля, Мельникова, Посадская, далее по маршруту;

– от конечной остановки "Монтажников" – по улицам Крауля, Мельникова, Посадская, далее по маршруту; № 87 – от конечной остановки "Академика Ландау" – по улицам Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, далее по маршруту.

На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Для более удобного планирования маршрута, можно также воспользоваться информационной картой, на которой отражены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.

Напомним, что из-за автомотофестиваля "Движение", с 4 по 9 июня еще 13 автобусов также изменят схему маршрута.