Большинство учителей ведут уроки по субботам

58% учителей в России ведут уроки по субботам, и 90% из них назвали это тяжелым или даже невыносимым. Такие результаты получены в ходе опроса 1200 школьных учителей из сорока регионов, который провела Федеральная инновационная площадка Минобрнауки РФ "Единыйурок.рф", на который ссылается телеграм-канал "Наука и университеты".

Учителя отмечают, что одного выходного недостаточно для восстановления, накапливается усталость, падает мотивация и желание учить, дети также утомлены. В том, что именно шестидневка связана с ухудшением самочувствия, уверены 73% учителей.

Сторонники же шестидневки считают, что при пятидневке будет каждый день по 7-8 уроков, многие школы перейдут на вторую смену. Или же придется сократить программу. Но это не просто можно, а нужно сделать, уверен глава СПЧ Валерий Фадеев. Школьную программу необоснованно раздули и ничего не получили взамен, кроме перегрузки школьников, которые умнее не стали. Ее можно совершенно спокойно сократить без потери качества на 20-25%, уверен глава СПЧ.

В прошлом году депутат Госдумы Виталий Милонов назвал шестидневную учебную неделю "рабством для детей", которых похищают у семьи. В результате дети начинают ненавидеть школу, которая не дает им спокойно жить. О чрезмерной нагрузке на детей в школах периодически говорит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эта тема в фокусе внимания депутатов.

В СССР решение о переходе на пятидневную рабочую неделю, в том числе для школ, было принято в 1967 году. Однако фактически это было сделано только в 1989 году. Правда, нагрузка на детей тогда была более сбалансированной и была меньше, но программы и учебники были более простыми и понятными.