03 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Ревды открыл газ и поджег свою квартиру, чтобы убить соседей

В Ревде местный житель решил убить соседей, с которыми находился в конфликтных отношениях, путем поджога собственной квартиры. Подробнее об этой истории и чем все обернулось Накануне.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Инцидент произошел еще 16 мая 2023 года, когда обвиняемый 1982 г.р., будучи пьяным и в обиде на своих соседей, закрыл все окна в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома, заблокировал вентиляционное отверстие на кухне, а затем поджог имущество, расположенное в комнате. После этого он намеренно повредил газопровод своей квартиры и покинул ее, заперев дверь на замок.

Утечка бытового газа и разведенный пожар быстро обнаружили и трагедии удалось избежать. Жильцы дома написали коллективное заявление о противоправных действиях соседа, из-за чего 15 июля к нему в квартиру для опроса пришел участковый уполномоченный МО МВД России "Ревдинский". Обвиняемый же дверь не открыл и стал вести себя агрессивно и угрожать. Тогда уже на место прибыла пожарная охрана, которая вскрыла дверь.

Участковый вместе с пожарными вошли внутрь для беседы с обвиняемым, однако тот снова начал вести себя агрессивно, материться и дошел до публичного оскорбления сотрудника полиции.

Сегодня Ревдинский городской суд признал уральца виновным по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом", ст. 319 УК РФ "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением". Следующие 9 лет и 8 месяцев мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Ревда, поджог, сосед, суд


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