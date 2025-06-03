В Сургуте возобновили поиски ребенка, утонувшего в январе

В Сургуте возобновили поиски ребенка, утонувшего в январе, сообщает "Сургутская трибуна" со ссылкой на администрацию города.

"После прохождения ледохода с 15.05.2025 силами МКУ "Сургутский спасательный центр" возобновлены поисковые работы посредством визуального обследования с катера акватории реки Обь на участке от речного порта до Югорского моста", - говорится в сообщении.

Помощь в поисках оказывают работники Сургутского района водных путей и судоходства - филиал "Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей", Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и "Сургутский речной порт". Они осуществляют визуальное наблюдение акватории реки.

Напомним, днем 13 января 2025 года поступило сообщение о том, что в Сургуте в районе речного порта утонул ребенок. По предварительным данным, двое детей гуляли возле реки и спустились к воде, где провалились под лед. Одного мальчика унесло течением.