Треть мигрантов не может сдать экзамен по русскому языку с первой попытки

В Минобрнауки сообщили о том, что треть мигрантов, которые приходят сдавать экзамен по русскому языку, не могут сделать это с первого раза. Почти половина из них не может сделать это и потом.

Количество не сдавших экзамен иностранцев сохраняется на уровне, который был установлен в мае 2024 г. после исключения участия коммерческих организаций в экзамене. До принятия такого решения доля мигрантов, не сдающих экзамен, составляла в среднем 3%. С мая 2024 г. показатель вырос до 30%, сообщили ТАСС в министерстве.

Ранее стало известно, что мигрантов, дети-школьники которых не сдадут тест на русский язык, будут депортировать из России. О такой мере сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. После неудачной сдачи первого теста по русскому языку у мигрантов будет три месяца, чтобы любым доступным способом, но за свой счет, обучить детей. Если после повторного теста через три месяца результат снова отрицательный, школы передают информацию в МВД, и правоохранительные органы уже принимают административные меры к родителям – "вплоть до выдворения", сообщил Музаев на Петербургском юридическом форуме.