Трамп заявил об экономическом буме в США, которого на самом деле нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны "переживает бум" благодаря ввозным пошлинам, которые он недавно ввел.

Между тем, аналитики не склонны считать, что в экономике США сейчас есть хоть что-то стабильное. С одной стороны, Трамп громко объявил о введении высочайших пошлин, но на деле почти все они приостановлены по крайней мере на 90 дней. Что будет после 8 июля (когда истекут эти 90 дней) и удастся ли достигнуть каких-то соглашений с большинством торговых партнеров США – пока неизвестно. Сделки с Китаем и Европой "буксуют". В команде Трампа тем временем предупреждают, что сделки могут иметь место, но все равно ввозные пошлины не снизятся теперь ниже уровня в 10%.

"Если тарифы будут зафиксированы на уровне 10%, Трамп, скорее всего, будет разочарован недостижением заявленной цели — спровоцировать возрождение внутреннего производства. <…> Хотя рост цен будет болезненным, он вряд ли будет достаточно высоким для компаний, чтобы оправдать дорогостоящие инвестиции в новые заводы для создания бума, который предвещает Трамп. Нам не следует ожидать, что текстильные фабрики и сборочные линии телевизоров снова откроются в ближайшее время", - пишет издание The Hill.

Издание отмечает, что команда Трампа никак не обосновывает эту цифру – в 10% - и за ней нет никаких сложных экономических анализов. "Скорее всего, это просто их приблизительный расчет того, насколько далеко они могут зайти в повышении тарифов, не разжигая инфляцию до точки, которая станет политически неустойчивой", - отмечает издание.