"Восстановили из руин": в южноуральском Коркино обновили школьный спортзал

2 июня в южноуральском Коркино состоялось торжественное открытие капитально отремонтированного спортивного зала в школе №10. Масштабные строительные работы в образовательном учреждении стали возможными благодаря финансовой поддержке Русской медной компании, которая оперативно отреагировала на просьбы местных жителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, до недавнего времени спортивный зал в этой школе находился в аварийном состоянии: прогнивший пол и осыпающаяся штукатурка сделали его непригодным для использования, и учащиеся были вынуждены заниматься физкультурой на улице. Неудобства испытывали более 800 учеников и около 200 воспитанников детского сада, действующего при школе. О проблеме рассказали местные жители на встрече с представителями власти осенью прошлого года.

Уже через несколько дней школу посетили исполняющий на тот момент полномочия главы Коркинского округа Александр Орел, директор обособленного подразделения РМК в Челябинске, депутат Законодательного собрания Челябинской области Анатолий Еремин, а также депутат Госдумы Яна Лантратова. На месте было принято принципиальное решение провести капитальный ремонт спортзала, чтобы обеспечить школьникам безопасное и современное пространство для занятий спортом.

Работы по капремонту начались весной и были выполнены в максимально сжатые сроки. Теперь это большое и светлое помещение, оборудованное необходимым инвентарем. Полностью обновлены душевые и раздевалки (там появился теплый пол), тренерская, санузел, коридор, модернизирована система отопления. Отремонтирована также кровля здания.

"Когда в ноябре прошлого года на встрече жителей округа с представителями власти подняли вопрос об аварийном состоянии зала, мы приняли решение помочь с ремонтом. За достаточно небольшой срок помещение буквально из руин превратилось в комфортное и современное. Наша задача – помочь школьникам стать чемпионами! Уверен, что уроки в обновленном спортивном зале станут для ребят дополнительной мотивацией к занятиям спортом и физической культурой", - отметил Анатолий Еремин.

Глава Коркинского муниципального округа Александр Орел подчеркнул значимость проекта для муниципалитета.

"Еще полгода назад мы ходили по этому залу и с ужасом смотрели на его состояние: разобранный пол, гнилые коммуникации, не открывающиеся окна и раздевалки, в которые страшно было заходить. Хорошо, что у нашего округа есть такие друзья, которые умеют делать подарки. И я очень рад, что такой подарок сегодня получил коллектив славной школы №10! Очень хочется, чтобы ребята берегли этот спортзал, чтобы они с упорством шли к новым вершинам и вели здоровый образ жизни", - сказал мэр.

Стоит отметить, что РМК уделяет огромное внимание решению социальных задач и развитию комфортной инфраструктуры в Коркино. Открытие обновленного спортзала стало еще одним тому подтверждением.