"Восстановили из руин": в южноуральском Коркино обновили школьный спортзал

03 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Челябинская область Уральский ФО
Фото: Валерий Звонарёв

"Восстановили из руин": в южноуральском Коркино обновили школьный спортзал

2 июня в южноуральском Коркино состоялось торжественное открытие капитально отремонтированного спортивного зала в школе №10. Масштабные строительные работы в образовательном учреждении стали возможными благодаря финансовой поддержке Русской медной компании, которая оперативно отреагировала на просьбы местных жителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, до недавнего времени спортивный зал в этой школе находился в аварийном состоянии: прогнивший пол и осыпающаяся штукатурка сделали его непригодным для использования, и учащиеся были вынуждены заниматься физкультурой на улице. Неудобства испытывали более 800 учеников и около 200 воспитанников детского сада, действующего при школе. О проблеме рассказали местные жители на встрече с представителями власти осенью прошлого года.

Открытие капитально отремонтированного спортивного зала в школе №10 Коркино(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Открытие капитально отремонтированного спортивного зала в школе №10 Коркино(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Уже через несколько дней школу посетили исполняющий на тот момент полномочия главы Коркинского округа Александр Орел, директор обособленного подразделения РМК в Челябинске, депутат Законодательного собрания Челябинской области Анатолий Еремин, а также депутат Госдумы Яна Лантратова. На месте было принято принципиальное решение провести капитальный ремонт спортзала, чтобы обеспечить школьникам безопасное и современное пространство для занятий спортом.

Открытие капитально отремонтированного спортивного зала в школе №10 Коркино(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Открытие капитально отремонтированного спортивного зала в школе №10 Коркино(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Работы по капремонту начались весной и были выполнены в максимально сжатые сроки. Теперь это большое и светлое помещение, оборудованное необходимым инвентарем. Полностью обновлены душевые и раздевалки (там появился теплый пол), тренерская, санузел, коридор, модернизирована система отопления. Отремонтирована также кровля здания.

"Когда в ноябре прошлого года на встрече жителей округа с представителями власти подняли вопрос об аварийном состоянии зала, мы приняли решение помочь с ремонтом. За достаточно небольшой срок помещение буквально из руин превратилось в комфортное и современное. Наша задача – помочь школьникам стать чемпионами! Уверен, что уроки в обновленном спортивном зале станут для ребят дополнительной мотивацией к занятиям спортом и физической культурой", - отметил Анатолий Еремин.

Глава Коркинского муниципального округа Александр Орел подчеркнул значимость проекта для муниципалитета.

Открытие капитально отремонтированного спортивного зала в школе №10 Коркино(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Открытие капитально отремонтированного спортивного зала в школе №10 Коркино(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

"Еще полгода назад мы ходили по этому залу и с ужасом смотрели на его состояние: разобранный пол, гнилые коммуникации, не открывающиеся окна и раздевалки, в которые страшно было заходить. Хорошо, что у нашего округа есть такие друзья, которые умеют делать подарки. И я очень рад, что такой подарок сегодня получил коллектив славной школы №10! Очень хочется, чтобы ребята берегли этот спортзал, чтобы они с упорством шли к новым вершинам и вели здоровый образ жизни", - сказал мэр.

Открытие капитально отремонтированного спортивного зала в школе №10 Коркино(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Стоит отметить, что РМК уделяет огромное внимание решению социальных задач и развитию комфортной инфраструктуры в Коркино. Открытие обновленного спортзала стало еще одним тому подтверждением.

Теги: спортзал, школа, РМК, Коркино


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети