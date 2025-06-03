03 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Минздрав утвердил порядок проверки школьников на наркотики

Минздрав утвердил порядок медосмотров школьников для выявления употребления наркотиков и психотропных веществ. Новые правила начнут действовать с нового учебного года. Проверять школьников будут с 13 лет с письменного согласия родителей, а с 15 лет согласия родителей уже не требуется, согласен должен быть лишь сам школьник.
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Проводить проверку будут на основании поименных списков учеников при наличии информированного добровольного согласия родителей (с 13 лет) или ученика (с 15 лет). Сообщить о предстоящем обследовании детям и родителям нужно будет заранее. Обследование должно включать осмотр, сбор анамнеза и сведений о принимаемых по назначению доктора наркотических и психотропных лекарствах, анализ мочи. Если результаты окажутся положительными, врач при наличии согласия направит ученика в специализированную наркологическую больницу.

В апреле Минздрав сообщил, что с 2019 по 2023 гг. общая наркологическая заболеваемость у подростков 15-17 лет снизилась на 41%. При этом, как заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, с 2022 года количество наркопреступлений в подростковой среде возросло в 1,8 раза, а основная их часть – сбыт наркотиков – увеличилась в 2,4 раза. Она напомнила, что участие в наркоторговле – это преступление, даже если его совершает ребенок. Рост наркопреступности связан с действием преступных групп в соцсетях, которые эксплуатируют желание некоторых детей получить легкие деньги.

Несмотря на то что общая наркологическая заболеваемость у подростков существенно снизилась, смертность от наркотиков до недавнего времени росла. Так, в 2017-2022 гг. число таких смертей среди несовершеннолетних выросло в 2,5 раза. А в 2024 году в Москве наркотическими средствами и психотропными веществами отравились 152 ребенка, что чуть меньше, чем годом ранее, но умерли от них 10 подростков (в 2023 году - шесть).

В настоящее время наркозависимых в России около 6 млн человек, около четверти из них - несовершеннолетние. То есть примерно 5% всех детей имеют проблемы с наркотиками, а среди подростков этот процент примерно в три раза больше.

Теги: наркотики, школьники


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