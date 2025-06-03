Минздрав утвердил порядок проверки школьников на наркотики

Минздрав утвердил порядок медосмотров школьников для выявления употребления наркотиков и психотропных веществ. Новые правила начнут действовать с нового учебного года. Проверять школьников будут с 13 лет с письменного согласия родителей, а с 15 лет согласия родителей уже не требуется, согласен должен быть лишь сам школьник.

Проводить проверку будут на основании поименных списков учеников при наличии информированного добровольного согласия родителей (с 13 лет) или ученика (с 15 лет). Сообщить о предстоящем обследовании детям и родителям нужно будет заранее. Обследование должно включать осмотр, сбор анамнеза и сведений о принимаемых по назначению доктора наркотических и психотропных лекарствах, анализ мочи. Если результаты окажутся положительными, врач при наличии согласия направит ученика в специализированную наркологическую больницу.

В апреле Минздрав сообщил, что с 2019 по 2023 гг. общая наркологическая заболеваемость у подростков 15-17 лет снизилась на 41%. При этом, как заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, с 2022 года количество наркопреступлений в подростковой среде возросло в 1,8 раза, а основная их часть – сбыт наркотиков – увеличилась в 2,4 раза. Она напомнила, что участие в наркоторговле – это преступление, даже если его совершает ребенок. Рост наркопреступности связан с действием преступных групп в соцсетях, которые эксплуатируют желание некоторых детей получить легкие деньги.

Несмотря на то что общая наркологическая заболеваемость у подростков существенно снизилась, смертность от наркотиков до недавнего времени росла. Так, в 2017-2022 гг. число таких смертей среди несовершеннолетних выросло в 2,5 раза. А в 2024 году в Москве наркотическими средствами и психотропными веществами отравились 152 ребенка, что чуть меньше, чем годом ранее, но умерли от них 10 подростков (в 2023 году - шесть).

В настоящее время наркозависимых в России около 6 млн человек, около четверти из них - несовершеннолетние. То есть примерно 5% всех детей имеют проблемы с наркотиками, а среди подростков этот процент примерно в три раза больше.