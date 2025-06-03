В Екатеринбурге горела сауна на Шефской

В Екатеринбурге произошел пожар в сауне.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось в понедельник на улице Шефской: на 30 "квадратах" горела сауна в административном здании. На улицу самостоятельно эвакуировались три человека. Пострадавших нет.

Открытое горение было ликвидировано огнеборцами в течение 20 минут. По предварительным данным, к инциденту привело короткое замыкание электропроводки. Точную причину установят пожарные дознаватели.