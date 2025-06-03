03 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Снятие средств с семейного ПДС могут разрешить для покупки недвижимости

В России обсуждается возможность разрешить снятие средств из программы долгосрочных сбережений (ПДС) для покупки недвижимости.

Как сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, программа ПДС рассчитана на 15 лет, тогда как долевое страхование жизни и ИИС имеют сроки от трех до пяти лет. Если будет принято решение о возможности использования материнского капитала для взносов в детские накопительные продукты, потребуется установить единые требования к срокам этих программ, чтобы создать равные условия и предотвратить недобросовестную конкуренцию.

Беляков указал, что Минфин в целом поддерживает идею разрешить вложение маткапитала в инструменты семейных инвестиций, но решение находится пока только на этапе рабочих обсуждений. Также для семейного ПДС обсуждается расширение перечня особых жизненных ситуаций, в случае которых возможно досрочное снятие средств. Предлагается включить в список не только лечение и потерю кормильца, но и оплату высшего образования, а также покупку жилья, сообщают "Известия".

Доля долгосрочных сбережений россиян в общем объеме их сбережений должна вырасти не менее чем до 40%. Это должно произойти к 2030 году. К 2036 году эта доля должна увеличиться до 45%.

Теги: ПДС, недвижимость, сбережения


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