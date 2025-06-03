Количество участников ПДС выросло в полтора раза

В России к концу первого квартала текущего года было заключено 4,6 млн договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС).

Как сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, это более, чем в 1,5 раза больше, по сравнению со всем 2024 годом. В настоящее время в программу вложено больше 330 млрд руб. В среднем на каждый счет ПДС граждане внесли по 72 тыс. руб. Беляков назвал это неплохом результатом для первого года работы.

В НАПФ прогнозируют, что к концу текущего года объем средств на ПДС увеличится вдвое и составит 750 млрд рублей. Там указали, что "экономические шоки последних лет создают большую неопределенность, поэтому должно пройти время, чтобы люди оценили преимущества пенсионных программ", сообщают "Известия".

Доля долгосрочных сбережений россиян в общем объеме их сбережений должна вырасти не менее чем до 40%. Это должно произойти к 2030 году. К 2036 году эта доля должна увеличиться до 45%.