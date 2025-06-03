03 Июня 2025
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В России предложили совсем отменить пенсии

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Обязательные корпоративные пенсионные программы могут появиться в России

В России многие компании готовы внедрить обязательные корпоративные пенсионные схемы.

Как сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, внедрение участия в таких схемах в трудовые договоры — хорошая идея. Инициатива обсуждается с деловым сообществом на уровне Банка России и Минфина, в частности, в рамках работы комитетов Российского союза промышленников и предпринимателей.

Программы подразумевают, что инициатива будет исходить изнутри бизнес-сообщества, хотя сами решения будут поддерживаться государством. Благодаря ПДС и налоговым льготам для работодателей, участвующим в программе, появляется возможность практически реализовать эту инициативу.

Компании будут стимулировать к открытию корпоративных пенсионных программ с помощью налоговых льгот, сообщают "Известия".

Ранее в Социальном фонде России высказались о получении россиянами пенсий. Там напомнили, что для получения страховой пенсии нужно иметь минимальный пенсионный коэффициент, однако, если права на страховую пенсию нет, то россияне могут рассчитывать на социальную.

Теги: пенсия, пенсионеры


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