В вендинговых автоматах запустят сервис подтверждения возраста по биометрии

В России запустят сервис подтверждения возраста по биометрии.

Летом он появится в вендинговых аппаратах. Об этом заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. В разработке решения участвовал "Ак Барс Банк". В вендингах с помощью подтверждения возраста по биометрии можно будет купить энергетики. С 1 марта текущего года их нельзя продавать несовершеннолетним.

Именно на этот товар приходилась значительная часть прибыли.

До конца года проверка возраста по биометрии появится на кассах самообслуживания в магазинах. В аппарате вице-премьера отметили, что после этого сервис можно будет использовать для покупки любых товаров с возрастными ограничениями, в том числе алкоголя и табачных изделий, сообщают "Известия".

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о возможности применения единой биометрической системы при совершении сделок с недвижимостью в режиме онлайн.