В США заявили, что Трамп открыт к участию в возможной встрече с Путиным и Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп готов участвовать в возможной встрече с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, при этом он настаивает на необходимости прямых переговоров между Москвой и Киевом. "Мы видели, что сегодня они [делегации] это сделали по его инициативе", - указала она.

2 июня после переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена предложить провести встречу между Путиным и Зеленским. Он не исключил возможность участия в этой встрече Трампа.

Напомним, Россия в меморандуме требует признания новых территорий и нейтралитета Украины.