ЦБ РФ начал прием жалоб на нарушение прав потребителей в банках и МФО

Банк России начал прием жалоб на нарушение прав потребителей финансовых услуг.

Из релиза регулятора следует, что на сайте Центробанка теперь можно заполнить специальную форму обратной связи с описанием незаконных действий банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, операторов финансовых и инвестиционных платформ.

Информация потребителей станет сигналом для проведения контрольной закупки ЦБ РФ. Пользователи могут передать информацию о навязывании банками дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, проблемах при заключении договоров ОСАГО и других нарушениях.

Если информация подтвердится, регулятор сможет применить к финансовой организации надзорные меры.

Формально рекомендации Банка России необязательно учитывать, но если участник рынка этого не сделает, регулятор может направить ему предписания, которые уже будет необходимо выполнить.