Россия в меморандуме требует признания новых территорий и нейтралитета Украины

Москва на втором раунде прямых переговоров в Стамбуле передала Киеву меморандум по урегулированию конфликта.

В списке три раздела. Россия требует международного признания вхождения в состав страны Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, полного вывода украинских войск с этих территорий, нейтралитета Украины и отказа от вступления "в военные союзы и коалиции", запрета на размещение в стране иностранных войск, военных баз и инфраструктуры.

Киев должен подтвердить статус государства, не обладающего ядерным оружием, установить предельную численность ВСУ, вооружений и военной техники.

РФ требует законодательно запретить на Украине "героизацию и пропаганду" нацизма и неонацизма, распустить националистические организации и партии и решить вопросы, связанные с воссоединением семей.

Украине предложено полностью вывести войска с российских территорий, включая ДЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, на согласованное расстояние. Москва предполагает запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации и начало демобилизации, запрет на поставки Украине иностранной военной помощи и оружия.

Украина должна провести выборы президента и депутатов Верховной рады не позднее 100 дней после отмены военного положения, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что в Стамбуле спустя час после начала завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи делегаций, что они "обменялись мнениями, и мы готовим новый обмен военнопленными".