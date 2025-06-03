Кирилл Пшеничных о современных тенденциях и трендах рынка труда

Ситуация на российском рынке труда сегодня предмет пристального изучения и государственных структур, и работодателей и, конечно, самих работников. Тенденция самых низких показателей безработицы, так называемая демографическая яма заставили всех участников экономической деятельности обратить самое пристальное внимание на все нюансы кадрового рынка. Авито Работы в этом кейсе демонстрирует большую включенность, их сервисами активно пользуются. Подробности о наработанном в компании опыте и возможностях в интервью Накануне.RU рассказала в интервью Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» Авито Работы.

- Поделитесь ситуацией на рынке труда, сохраняется ли гонка за кадры?

- Рынок труда сохраняет соискательский характер, с низкими показателями безработицы и большим количеством вакансий. Кандидатов не хватает во многих отраслях, особенно, по наиболее востребованным специальностям в массовых сегментах. Между тем, развивается тренд на гармонизацию рынка труда: динамика увеличения числа вакансий становится сдержаннее, растёт соискательская активность.

Размер заработной платы остаётся одним из наиболее важных критериев для соискателей и работающих россиян, однако при поиске работы люди всё чаще обращают внимание на гибкие условия труда, наличие в компании разнообразных льгот, возможности обучения и карьерного продвижения, репутацию и надёжность компании.

Так, в ходе февральского опроса Авито Работы (Допускались многовариантыне ответы - Примечание редакции) респонденты УрФО в 52% ответов отметили важность уровня дохода при выборе ими текущего места работы — заработную плату, премии и бонусы. В 39% случаев участники опроса высказались о важности графика работы (удалённый, гибридный или гибкий). На третьем месте оказался критерий «Условия труда — комфортный офис или предприятие, оборудование» (38%).





- А какие основные вызовы, с которыми сталкиваются работодатели и соискатели сегодня? Как джоб-платформы помогают снижать чувствительность рынка, а соискателям и работодателям быстрее находить друг друга? Поделитесь яркими кейсами Авито Работы.

- Джоб-платформы, такие как Авито Работа, помогают всем участникам рынка в найме персонала и в поиске вакансий. При этом требуется поддержка и со стороны государства и образования. В частности, профессиональное обучение и переподготовка направлены на закрытие потребности в кадрах и перераспределение трудовых ресурсов. А Авито Работа, в свою очередь, способствует повышению эффективности взаимодействия между работодателями и соискателями за счет аналитики и обмена экспертизой, инструментов HR-маркетинга и технологий подбора.

Новые вызовы для всех участников рынка создаёт цифровизация и внедрение ИИ. В требованиях к кандидатам всё чаще указывают необходимость навыков работы с нейросетями и большими данными. Для подготовки резюме или прохождения этапов отбора соискатели применяют технологии искусственного интеллекта. На Авито Работе, например, с помощью нейросети на базе языковой модели A-Vibe соискатели могут автоматически выделять свои ключевые навыки и достижения, делая резюме более информативным и привлекательным.

Сами работодатели с помощью автоматизации найма существенно экономят время и ресурсы: рекрутеры применяют языковые модели для составления описания вакансий, для первичного отбора кандидатов, онбординга и exit-интервью. Это значительно ускоряет процесс найма, особенно, в сегменте массовых профессий. Система может сама вести полный цикл коммуникации: от первичного скрининга с помощью анкет до напоминаний о собеседовании.

Например, сервис для автоматизации HR-процессов HRMOST (ПО HRMKA принадлежит ООО «Авито Тех») позволяет работать с кандидатами в едином окне в режиме 24/7. Сервис автоматизирует общение, собирает аналитику по источникам и воронке найма, укрепляет HR-бренд внутри компании и для внешней аудитории.

Один из примеров успешной автоматизации связан с крупным ритейлером, где чат-бот помог перестроить процесс возврата уволившихся сотрудников. Команда подбора настроила чат-боты для приглашения бывших сотрудников снова присоединиться к команде. В итоге 16% всех нанятых кадров за год составили возвращённые специалисты, включая менеджеров, руководителей и директоров. Такая стратегия помогла не только закрыть потребность в персонале, но и сэкономить бюджет на наём.

- В каких отраслях чаще всего сейчас ищут кадры в Екатеринбурге и Свердловской области? Какие профессии самые дефицитные?

По количеству опубликованных на платформе вакансий в Свердловской области в I квартале лидировали следующие сферы: строительство промышленных и инфраструктурных объектов; доставка, грузоперевозки, логистика; пищевая промышленность; розничная и оптовая торговля; производство промышленного оборудования и станков. Отметим, что список отраслей, где нехватка кадров ощущается сильнее всего — производство, логистика, строительство, продажи — примерно схож в разных регионах и остаётся таким не один год.

Среди рабочих специалистов в Свердловской области чаще всего ищут монтажников, слесарей, сварщиков. В число наиболее востребованных сотрудников также входят водители грузового транспорта, машинисты спецтехники и водители-экспедиторы. Высок спрос на персонал на такие массовые позиции, как упаковщики, комплектовщики, курьеры. И, как мы говорили выше, среди офисных специалистов по востребованности лидируют менеджеры по продажам, операторы колл-центра, менеджеры по работе с клиентами.

- Как меняются заработные платы, и растёт ли оплата труда в регионе. В каких сферах сейчас быстрее можно заработать?

- Повышение размера предлагаемой оплаты труда на протяжении последнего времени оставалось одним из главных методов для привлечения кадров. Но зарплатная гонка не может быть бесконечной и её темпы заметно замедляются. Так, в Екатеринбурге в I квартале средние зарплатные предложения в вакансиях для новых сотрудников увеличились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А ранее динамика достигала 15-20% год к году. Отметим, что показатель средних зарплатных предложений складывается из усреднённых значений зарплатных вилок, которые указаны в вакансиях, и отличается от размера номинальной зарплаты, где учитываются бонусы, премии и прочие выплаты.

По размеру предлагаемой оплаты труда в вакансиях, размещённых на платформе в регионе, можно выделить сферу по производству промышленного оборудования и станков: в I квартале работодатели в среднем обещали 135 000 рублей в месяц. В отрасли ремонта и отделки помещений сотрудникам предлагали около 115 000 рублей, в доставке, грузоперевозках и логистики — 114 000 рублей в месяц.

Достойные зарплатные предложения делают работодатели и востребованным специалистам. Например, в вакансиях для слесарей предлагаемая оплата составила в среднем 107 000 рублей в месяц, для машинистов крана — 105 000 рублей, для строителей и сварщиков — 100 000 рублей в месяц.

- Если говорить про офисные профессии, какие есть особенности сейчас в найме и соискательской активности в этой категории вакансий?

- Если говорить про офисные вакансии, то по нашим наблюдениям, кандидаты на офисные позиции тратят на поиск работы больше времени, чем другие соискатели, ищут предложения по конкретной профессии и с определенными условиями, выбирают проверенные компании с хорошим рейтингом и близкими ценностями, обращают внимание на наличие бонусов.

Среди наиболее востребованных офисных специалистов в регионе лидируют менеджеры по продажам, которых подыскивают компании из различных отраслей: автобизнеса, логистики, производства, ритейла, телекоммуникаций и т.д. В топ-5 также входят операторы колл-центра, менеджеры по работе с клиентами, инженеры и бухгалтеры.

- Поменялась ли борьба за кадры у компаний, методы и форматы? Как компании привлекают соискателей? Какими инструментами удерживают работников? Всё-таки идет тренд на удержание или наём сотрудников?

- Компании сегодня фокусируются не только на привлечении, но и на удержании и развитии имеющихся сотрудников. Работодатели предлагают расширенные льготные корпоративные программы, включающие медицинское и пенсионное страхование, бесплатное питание, служебный транспорт, оплату бензина, ипотечную поддержку, путёвки на детский отдых и санаторно-курортное лечение и т.д.

Так, в Свердловской области в I квартале число вакансий с предложением полисов медицинского страхования увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скидки в компании и на товары и услуги партнёров стали предлагать на 37% чаще год к году. Число предложений выплаты премий в рамках акции «Приведи друга» увеличилось на 66%. А количество упоминаний, что сотрудник может воспользоваться бесплатной парковкой для личного транспорта, выросло на 93% год к году.

Для развития персонала работодатели проводят обучение и переобучение прямо на рабочем месте, оплачивают сотрудникам курсы в других учебных организациях. За счёт компании можно получить востребованную профессию, а также развить профильные навыки или социально-психологические компетенции, что повышает ценность сотрудника.

Работодатели пересматривают и традиционные критерии отбора: 27% компаний по России готовы нанимать сотрудников без высшего образования, если у них есть релевантные навыки и опыт. Также снижается возрастная планка: если несколько лет назад работодатели ориентировались в основном на специалистов до 40 лет, то сейчас 33% компаний активно привлекают сотрудников старше 50 лет.

Возрастные границы найма расширяются как в сторону старшего поколения, так и молодёжи: например, в Свердловской области по итогам I квартала число вакансий для пенсионеров увеличилось на 46%, а для студентов на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Летом будут особенно актуальными предложения для молодёжи. Расскажите про молодёжный рынок труда, в чём его особенности? Что сейчас в приоритете у молодых соискателей во время поиска работы?

- Активное привлечение на рынок занятости молодёжи связано с популяризацией тренда на расширение границ найма. Так работодатели эффективнее закрывают вакансии и готовят сотрудников с наиболее подходящими для конкретного бизнеса компетенциями. Компании охотно принимают вчерашних выпускников вузов и колледжей, чтобы начинающие специалисты могли во время стажировки освоить нужные практические навыки. Приглашают работодатели и студентов-старшекурсников с дальнейшим трудоустройством на постоянное место.

В первую очередь, подобные предложения публикуются в отраслях с наибольшим спросом на персонал: производство, строительство, логистика. Здесь востребованы молодые специалисты как со средним профессиональным образованием, так и с дипломами вузов. Кроме того, начинающих сотрудников всегда ждут в образовании, здравоохранении, социальной сфере.

В качестве подработки молодёжи часто предлагают массовые линейные вакансии, где можно быстро пройти обучение прямо на рабочем месте. При этом число предложений для молодёжи растёт как для временной подработки на каникулах, так и на постоянное трудоустройство. Работодатели предлагают не только позиции курьеров, сборщиков заказов или работников торгового зала, но и вакансии администраторов, вожатых и сотрудников детских центров, работников фастфуда, продавцов-кассиров.

Мы видим растущую вовлечённость студентов в поиск работы. В I квартале в Свердловской области количество резюме кандидатов в возрасте 18–25 лет увеличилось на платформе на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также интересно, что 68% уральской молодёжи от 18 до 25 лет уже имеют опыт работы: помимо подработок или производственных практик они проходили процесс официального трудоустройства в компании. Это выяснилось в ходе майского исследования Авито Работы.

Для представителей поколения Z ключевым фактором при выборе работы остаётся материальная мотивация: в УрФО 57% респондентов в возрасте 18-25 лет поставили на первое место уровень заработной платы, бонусы и премии. 46% ценят гибкий график, возможность работать неполный день или удалённо. Третье место по приоритетам для молодёжи занимает баланс между работой и личной жизнью (37%). Также респонденты отметили важность условий труда в комфортном офисе или на предприятии (32%) и взаимоотношения с командой и коллегами (29%).

Добавим, что на вопрос о том, сколько времени готовы посвятить зумеры одному месту работы, если оно будет удовлетворять их текущим требованиям, большинство опрошенных (38%) ответили, что готовы остаться в компании более пяти лет. И, как цифровое поколение, зумеры предпочитают онлайн-общение, удобство и простоту. Они ищут вакансии в интернете, в большинстве своём не любят тратить время на звонки и уточнение деталей, а с потенциальными работодателями им удобнее общаться в чатах.

- Если говорить про тренд рынка 2025 года - подработку, поделитесь как растёт её востребованность среди людей? В каких сферах?

- Подработка остаётся популярным трендом, при этом гибкие форматы занятости интересны как исполнителям, которые получают возможность самостоятельно формировать рабочий график и стабильно увеличивать доход, так и бизнесу, для которого подобный формат является стратегическим решением и позволяет оперативно закрывать задачи в условиях кадрового дефицита. Чаще всего предложения подработки публикуют в сфере доставки, грузоперевозок и логистики, в розничной и оптовой торговле, в общепите и других отраслях, где в целом отмечается высокий спрос на временных сотрудников.

По данным майского опроса Авито Подработки, каждый второй россиянин подрабатывает иногда или на постоянной основе. Почти треть опрошенных задумываются о подработке, и только каждый пятый респондент не планирует искать дополнительные источники дохода. Чаще всего (43%) на подработку у опрошенных приходится менее 10% от суммарного ежемесячного дохода. Но есть 8% респондентов, кому подработка даёт более половины от всего заработка. В среднем же подработка приносит россиянам 20% от всего дохода.

Современные платформенные сервисы значительно упрощают процесс поиска временной занятости и временного персонала, предлагают технологичные инструменты для выбора подходящих смен и гарантируют прозрачность расчётов. Так, один из новых продуктов этого года в периметре группы компаний Авито — сервис временной занятости “Авито Подработка”. Он предоставляет простой доступ к сменам от крупных проверенных заказчиков и создан на стыке технологий и потребностей рынка.

С новым сервисом исполнитель проходит весь путь в режиме онлайн: от выбора подходящей смены у крупного проверенного заказчика до получения оплаты за неё. С помощью приложения можно найти интересный вариант в удобное время и в наиболее комфортной локации, записаться на смену подходящей продолжительности от 4 до 12 часов. Также в режиме онлайн исполнитель проходит идентификацию, знакомится с правилами заказчика, может оформить статус самозанятого. Сервис компенсирует оформление медкнижки, а исполнители могут рассчитывать на оплату в течение 48 часов после подтверждения заказчиком прохождения смены и мотивационный бонус для новых пользователей.

Для заказчиков платформа предполагает прозрачное оформление всех необходимых документов, удобный инструмент для размещения заданий на подработку, проверки исполнителей и отчётности о выполненных сменах. Сервис “Авито Подработка” пока доступен в Санкт-Петербурге, южных городах (Ростове-на-Дону и Краснодаре), а также в Нижнем Новгороде, но география будет постепенно расширяться на другие регионы, в том числе уже летом — на Екатеринбург.

- Совет тем, кто ищет работу мечты, с чего начинать? Важно ли писать резюме? И на что сейчас обращает внимание работодатель?

- Поиск работы начинается с объективного анализа собственных карьерных планов и профессиональных пожеланий, а также своих сил, знаний, навыков и возможных рисков. Обязательный этап — изучение рынка труда в регионе, чтобы получить информацию о востребованности специалистов, количестве вакансий в разных сферах, предлагаемой оплате труда и потенциальных работодателях.

Резюме для поиска работы нужно оформлять обязательно, даже несмотря на то, что на некоторые вакансии для кандидатов без образования и опыта оно может не потребоваться. Резюме должно быть максимально информативным, но при этом кратким и логически выстроенным. Главное, чтобы в нём содержались сведения о навыках и знаниях, имеющих прямое отношение к конкретной должности, на которую претендует соискатель.

Для успешной конкуренции на рынке труда сейчас важны «мягкие» или «гибкие» навыки, то есть социально-психологические компетенции, позволяющие успешно адаптироваться в коллективе, быстро осваивать новые знания, эффективно взаимодействовать с коллегами. И, как мы уже говорили, всё более востребованными становятся цифровые навыки, умение работать с ИИ и большими данными, что даёт преимущество по сравнению с другими кандидатами.

Также при поиске вакансий стоит обращать внимание на возможности стажировок и обучения на рабочем месте. Компании всё чаще берут на себя подготовку сотрудников, особенно, по наиболее востребованным позициям, и это отличная возможность освоить новую профессию без материальных затрат.

Кроме того, нужно интересоваться не только зарплатными предложениями, но и бонусными и льготными программами компании. Полис ДМС со стоматологией, ипотечная или пенсионная поддержка, путёвки на санаторно-курортное лечение и на детский отдых, оплата фитнеса и бассейна могут стать значительным вкладом в бюджет.