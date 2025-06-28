В Липецкой области ищут сбежавшего военнослужащего – фигуранта дела об убийстве

В Липецкой области ищут сбежавшего из-под сопровождения военнослужащего. Его подозревают в убийстве.

36-летний военнослужащий из Псковской области под сопровождением ехал на поезде из Санкт-Петербурга в Ейск (Краснодарский край). Он сбежал, а накануне в Ельце (Липецкая область) в одном из домов на Томской улице обнаружили тело 49-летнего мужчины с колото-резаными ранами шеи. Силовики вычислили подозреваемого, которым оказался сбежавший.

Baza пишет, что ориентировки на военнослужащего разосланы во все отделы полиции рядом с местом происшествия. Подозреваемый был одет в военную форму, а также в кепку с шевроном ЧВК "Вагнер".

Канал со ссылкой на полицию сообщает, что подозреваемый был судим по нескольким статьям, в том числе за кражи, грабежи и разбои. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".