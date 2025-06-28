СМИ: В Тюмени по делу о домогательстве задержан заслуженный тренер по дзюдо

В Тюмени заслуженный тренер России по дзюдо может стать фигурантом уголовного дела о домогательствах к школьнице. По данным Shot, на мастера спорта пожаловалась 13-летняя воспитанница.

Девочка заявила, что тренер приставал к ней в спортивном зале, рассказывал о сексе, предлагал алкогольные напитки и деньги. Ученица седьмого класса рассказала об этом родителям.

Канал сообщает, что мужчина более 20 лет тренирует детей, у него самого растут три дочери (тоже спортсменки). Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.