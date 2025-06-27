В аэропорту Сочи самолет, летящий в Тюмень, столкнулся с бортом из Норильска

Сегодня в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали. Ведомство организовало проверку.

Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.