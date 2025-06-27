В Госдуме сочли ЕГЭ по литературе слишком сложным для Пушкина

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что поэт Александр Пушкин не сдал бы ЕГЭ по литературе.

"Баллы на экзамене по литературе снижают не только за то, что ученик использовал недостаточное количество слов, но и за то, что сдающий употребляет слишком много слов в сочинении (более 200). Мы посчитали, что в знаменитом стихотворении Пушкина "Воспоминания в Царском Селе", которое так восхитило Державина, около 865 слов. Получается, у Пушкина был серьезный риск не сдать ЕГЭ по литературе", - цитирует Смолина Национальная служба новостей.

Иных причин он не привёл.