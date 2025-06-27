В Новом Уренгое выявлен водитель с многомиллионными долгами и сотнями штрафов ПДД

В Новом Уренгое выявлен водитель с многомиллионными долгами и сотнями штрафов ПДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

26 июня в рамках профилактического мероприятия "Должник" сотрудники Госавтоинспекции совместно со службой судебных приставов остановили автомобиль "Toyota" за нарушение Правил дорожного движения.

Во время проверки документов водителя было установлено, что за ним числится более 158 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму свыше 120 тыс. рублей. Кроме того, мужчина имел иные задолженности по исполнительным производствам на общую сумму свыше 11 млн рублей.

В рамках исполнительного производства судебные приставы наложили арест на автомобиль владельца. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.