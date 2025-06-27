Пять новых молодёжных центров откроем в муниципалитетах Вологодчины откроют при поддержке Росмолодёжи

В преддверии Дня молодёжи Федеральное агентство по делам молодёжи озвучило итоги очередного сезона Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых». С этого года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина он вошёл в новый национальный проект «Молодёжь и дети».

«До конца 2026 года отремонтируем, оснастим и запустим в работу ещё пять новых современных молодёжных центров в Вожегодском, Вытегорском, Кадуйском, Тарногском и Тотемском округах – пространства для инициатив, развития и общения, где молодёжь сможет чувствовать себя в центре внимания. Это стало возможным благодаря победе Вологодской области во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых»: нам удалось привлечь почти 90 миллионов рублей, а именно – 89 338 600 рублей, из федерального бюджета на эти цели. Благодарим руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Григория Александровича Гурова за поддержку наших инициатив и внимание к региону. Вместе создаём вовлекающую, творческую и комфортную среду для молодёжи Вологодчины», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Каждый молодёжный центр в муниципальных образованиях Вологодской области будет оснащен современным оборудованием и предложит молодым юношам и девушкам широкий спектр программ – от профориентации и образовательных курсов до творческих мастерских и спортивный секций.

Особое внимание уделят организации молодёжных мероприятий.

Благодаря победе Вологодчины во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» уже в 2023 году был открыт Региональный центр патриотического воспитания в областной столице, в 2024 году – отремонтированы и оборудованы креативное пространство «Салют, молодёжь!» в Вологде и Череповецкий молодёжный центр.

В настоящее время создаются новые молодёжные центры в Бабаевском, Вологодском, Великоустюгском и Череповецком округах, модернизируется «точка притяжения» в Сокольском округе. Все они отроют свои двери для молодёжи региона в течение этого года.

«Мы сформировали комплексный подход в работе с нашей молодёжью: создаём инфраструктуру, развиваем инициативы, выводим лучших на новый уровень. Впервые в истории запустили новый механизм поддержки на местах – свой аналог «Региона для молодых», и предоставили до одного миллиона рублей Вологде и Череповцу, Великоустюгскому, Белозерскому, Кирилловскому, Кичменгско-Городецкому, Устюженскому, Вожегодскому, Сямженскому и Нюксенскому округам на развитие инфраструктуры и проведение мероприятий на местном уровне. Поддерживаем нашу талантливую, яркую, пассионарную молодёжь, за ними – будущее Вологодчины и нашей великой страны», – подчеркнул Георгий Филимонов.