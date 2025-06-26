Дом в Серове, где произошел хлопок газа, могут снести

Дом по улице Зеленой, 7а, где недавно произошел хлопок бытового газа, будет признан аварийным и, в перспективе. снесен. Об этом в своих соцсетях написал врио губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, результаты обследования показали, что оба пострадавших подъезда придется демонтировать. При этом, эксперты не могут гарантировать, что перекрытия сохранят свои свойства после сноса части конструкции, а потому дом и будет признан аварийным.

"Поручил главе города начать подготовку необходимых документов для выплаты компенсаций. В перспективе строение снесут, и в центре Серова можно будет возвести красивое современное здание", - заявил Паслер.

Напомним, что в результате взрыва были повреждены конструкции дома на пятом этаже второго подъезда, а также балкон и кровля. Согласно заключению специалистов, подъезд находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит.

В связи с этим, жители 20 квартир из первого подъезда и одной квартиры из второго подъезда получат сертификаты на покупку жилья в Серове из расчета площади квартиры. Об этом заявил глава города Василий Сизиков, который также подписал постановление об увеличении стоимости за квадратный метр жилья, чтобы пострадавшие могли приобрести для себя более комфортное жилье.

Паслер также обсудил ситуацию с домом в Ивделе, где сегодня прогремел взрыв. Пока оценка здания все еще ведется. Администрация города находится на связи со всеми жильцами и оказывает необходимую помощь.

Сообщение о взрыве в доме в Ивделе поступило в диспетчерскую ночью с 25 на 26 июня в 02.55. По первоначальной информации ведомства, двое погибших, в квартире которых все и произошло, пользовались бытовым газом в баллонах. У пострадавших соседей предварительно диагностированы отравление угарным газом, гипертонический криз - как реакция на стресс.

Позднее соседи погибшей пары рассказали, что газовый баллон они принесли из-за долгов за электричество.