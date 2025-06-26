Руфат Биктимеров стал замгубернатора Тюменской области

Руфат Биктимеров вступил в должность замгубернатора Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

На новом посту Руфат Биктимеров будет координировать деятельность местный департамента лесного комплекса, а также департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

По образованию Руфат Биктимеров юрист. Через два года после окончания ТюмГУ в 1999 году, поступил на службу в органы, работал прокурором Тюмени и заместителем прокурора в регионе. В декабре 2018 года был повышен до первого заместителя прокурора Тюменской области.

Также был награжден Почетной грамотой губернатора Тюменской области.