Михаил Боярский снова попал в больницу

Народный артист РСФСР Михаил Боярский снова попал в медучреждение в Санкт-Петербурге.

Он находится в Мариинской больнице на плановом обследовании в связи с установкой стента, сообщили ТАСС в Театре имени Ленсовета.

Госпитализацию Боярского подтвердил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. Он заявил, что сложности возникли у артиста "после стентирования артерии в ноге", передает РЕН ТВ.

В то же время, как передает Mash, актера поместили в отделении сосудистой кардиологии Мариинской больницы из-за проблем с сердцем.

Напомним, в апреле Михаил Боярский также попал больницу. СМИ писали, что у него перелом ребра, который он получил во время репетиции спектакля "Ромео и Джульетта". Артист вернулся на сцену в начале июня.

В январе Mash писал, что у Михаила Боярского якобы ишемическая болезнь сердца, и он был госпитализирован. При этом сын актера Сергей сообщил, что с его отцом все в порядке. В больнице он оказался для плановой процедуры компьютерной томографии.