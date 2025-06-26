Михаил Боярский снова попал в больницу
Народный артист РСФСР Михаил Боярский снова попал в медучреждение в Санкт-Петербурге.
Он находится в Мариинской больнице на плановом обследовании в связи с установкой стента, сообщили ТАСС в Театре имени Ленсовета.
Госпитализацию Боярского подтвердил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. Он заявил, что сложности возникли у артиста "после стентирования артерии в ноге", передает РЕН ТВ.
В то же время, как передает Mash, актера поместили в отделении сосудистой кардиологии Мариинской больницы из-за проблем с сердцем.
Напомним, в апреле Михаил Боярский также попал больницу. СМИ писали, что у него перелом ребра, который он получил во время репетиции спектакля "Ромео и Джульетта". Артист вернулся на сцену в начале июня.
В январе Mash писал, что у Михаила Боярского якобы ишемическая болезнь сердца, и он был госпитализирован. При этом сын актера Сергей сообщил, что с его отцом все в порядке. В больнице он оказался для плановой процедуры компьютерной томографии.