В Минпироды ликвидирован департамент охоты

Иных деталей по теме не приводится.

Задача департамента – комплексно решать государственные вопросы сохранения популяций животных, в том числе краснокнижных, говорится в ответе пресс-службы минприроды на запрос "Интерфакса".

Изменилась структура министерства природных ресурсов и экологии России. Ликвидирован отдельный департамент охоты как таковой. На его базе создан департамент охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства.



