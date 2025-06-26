В Минпироды ликвидирован департамент охоты
Изменилась структура министерства природных ресурсов и экологии России. Ликвидирован отдельный департамент охоты как таковой. На его базе создан департамент охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства.
Задача департамента – комплексно решать государственные вопросы сохранения популяций животных, в том числе краснокнижных, говорится в ответе пресс-службы минприроды на запрос "Интерфакса".
Иных деталей по теме не приводится.